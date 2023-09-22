Türklerin koca bir orman gibi olduğunu, dünyaya büyük medeniyet katkısında bulunduğunu belirten Şube Başkanı Gökalp, Millet olarak atalarımızın siyasi, sosyal ve kültürel faaliyetlerini iyice araştırıp değerlerimizi incelememiz gerektiğini söyledi.

CENGİZ DAĞCI KİMDİR?

Eserleriyle vatan Kırım’ı okuyucularına anlatan yazar Cengiz Dağcı 9 Mart 1920’de Yalta’nın Gurzuf kasabasında dünyaya geldi. Kırım Pedagoji Enstitüsü öğrencisiyken İkinci Dünya Savaşı çıktı ve 1941’de Ukrayna cephesinde Almanlara esir düştü. Almanların yenilmesi üzerine esir kampından kurtularak Birleşik Krallık’a sığındı. 1946'da Londra’da Wimbledon yakınlarına yerleşti.

Cengiz Dağcı, vatanından ayrıldıktan sonra bir daha hiç Kırım’a dönemedi. 22 Eylül 2011 yaşamını yitiren Dağcı’nın naaşı, 2 Ekim 2011’de atalarının mezarlarının bulunduğu Kırım’ın Yalta bölgesi Kızıltaş köyündeki Müslüman mezarlığına defnedildi. (Alpaslan Demir)