Prof. Dr. Tevfik Özlü'den çöl tozuyla ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde...

Son günlerde Afrika ve Arabistan çöllerinden taşınan tozun ülkemizin hava kalitesini etkilediğine dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, astım ve KOAH gibi akciğer hastalıkları olan kişilerin bu duruma dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Havada izin verilen miktarların üzerindeki toz ve gazların solunmasının akciğer hastalarının sağlığını olumsuz etkileyebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Özlü, bu durumun astım ve KOAH gibi hastalıkların alevlenmesine neden olabileceğini açıkladı.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı olan Prof. Dr. Özlü, Afrika çölünden taşınan tozlar konusunda uyarıda bulundu.

Özellikle hava kirliliğinin arttığı dönemlerde akciğer hastalarının acil servise başvurma ve ölüm oranlarının arttığına dair veriler olduğunu belirten Özlü, tozun yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkılmaması gerektiğini ve eğer zorunlu bir durum söz konusu ise mutlaka maske kullanılması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Özlü, çöl tozlarının gözlerde kurumaya, ciltte tahrişe, kaşıntıya ve kızarıklığa neden olabileceğini, ayrıca eşyalar ve yüzeylerde çizilmelere ve tahriplere yol açabileceğini belirtti.

Ayrıca, çöl tozlarıyla taşınan mantarların solunabileceğini ve duyarlı kişilerde akciğer enfeksiyonlarına neden olabileceğini de ekledi.