TÜVTÜRK'ün muayene istasyonlarında kredi kartı ile ödeme yapan vatandaşlardan alınan "tahsilat farkı" uygulaması, kamuoyunda büyük bir tepkiye yol açtı. Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran bu uygulama, araç sahipleri arasında büyük bir rahatsızlık yarattı.

2007 yılında özelleştirilmesinin ardından araç muayene yetkisini tekelleştiren TÜVTÜRK, yıllık 10 milyondan fazla araç muayenesini gerçekleştiriyor.

Ancak son dönemde hayata geçirdiği "kredi kartı tahsilat farkı" adı altındaki uygulama, araç sahiplerini isyan ettirdi. Muayene istasyonlarına araçlarını getiren vatandaşlar, kredi kartıyla ödeme yaptıklarında 77 TL'den 250 TL'ye kadar ek ücret ödemek zorunda kalıyorlar.

Araç muayene ücretlerinin 2024 yılı başında artırılmasıyla birlikte, otomobil, minibüs ve kamyonet gibi araçlar için muayene ücretleri 1.149 TL'den 1.821 TL'ye yükseldi. Aynı şekilde traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler için alınan ücretler 586.50 TL'den 927.60 TL'ye çıkarıldı.

Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için belirlenen ücret ise 2.462,40 TL oldu ve egzoz muayene ücreti de 256 TL olarak belirlendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, TÜVTÜRK muayene istasyonlarında kredi kartı ile ödeme yapan sürücülerin "kredi kartı tahsilat farkı" adı altında ek ücret ödemek zorunda kaldıkları görülüyor. Bu durum, araç sahipleri arasında hukuksuz olarak nitelendirilerek yetkililerin müdahalesi ve uygulamanın kaldırılması talep ediliyor. Haber Merkezi