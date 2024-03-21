Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tüm ülkede vatandaşlar, oruçlarını tutmaya başladı. İftar yemeklerinin ardından hem sağlık hem de keyif açısından vatandaşlar çay ve meyve tüketmeyi de ihmal etmiyor. Geçtiğimiz yıllarda Ramazan ayında vatandaşlar, iftar sonrasında karpuz ve kavunları bol bol tüketmekteydi. Fakat bu yıl vatandaşlar, karpuz ve kavunun henüz sezonu gelmediği için yerine portakalı tercih ediyor. Portakalın 4 mevsimde de tüketildiği bilinirken, özellikle Ramazan ayında talebin epeyce arttığı öğrenildi.

“RAMAZAN AYI MEYVESİ PORTAKAL OLDU”

Yozgat’ta her salı kurulan pazarda esnaflık yapan Mustafa Çiftçi, ilk defa portakalın bu kadar rağbet gördüğünü dile getirdi.

Çiftçi, "Ramazan ayında eskiden vatandaşlar karpuz kavun alırlardı, şimdi portakala rağbet göstermeye başladılar. Karpuz çıkmayınca, mevsimi olmayınca ve haliyle fiyat da iyi olunca portakal bu senenin Ramazan ayı meyvesi oldu. Portakalın şu anda tam yeme zamanı. Tat olarak şu anda bu mevsim yenilmek için en doğru zaman. Portakal, yazın da satılan bir ürün olduğu için yaz portakalı diye de geçiyor. Dolayısıyla sıkmaya falan alıyorlar. Yazın kışın hiç fark etmeksizin satılıyor ama portakalın asıl yenecek zamanı tam bu aralar. Portakal, genel olarak bu zamanda hem sulu hem de tatlı olur. Haliyle onun için bu meyveye yöneliyorlar. Fiyatlar da uygun olduğu için vatandaşlar genelde tercih ediyorlar portakalı. Kilosu bizde 15 lira. Bu fiyata başka bir meyve bulamazsınız. Gördüğünüz gibi zaten talep en çok portakala olduğu için de reyonlarımızda çoğunlukla portakala yer veriyoruz” şeklinde konuştu.

“VAZGEÇİLMEZ MEYVE”

Kış mevsiminin vazgeçilmez meyvesinin portakal olduğunu belirten Çiftçi, içeriğinde bulunan yüksek C vitamini oranıyla en faydalı meyveler arasında bulunduğunu belirtti.

Çiftçi, “Narenciye türü olan ve turunçgiller ailesinden gelen portakal, taze meyve olarak tüketiminin yanı sıra; taze sıkılmış suyu ve kurutulmuş haliyle de günlük beslenmede önemli bir yer tutuyor. Portakal meyvesi tam bir vitamin deposu olarak bilinen meyvelerden biridir. İçerisinde bol miktarda C vitamini barındırıyor. Kış aylarının vazgeçilmez meyveleri arasında yer alan portakal hastalıklarda daha çok tercih ediliyor” dedi.