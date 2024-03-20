Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından yeni bir proje sözleşmesi imzalandı.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında desteklenen “BİR tedbir BİN hayat kurtarır” başlıklı projenin sözleşmesi imzaladı.

İmzalanan proje ile ilgili bilgi veren SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olarak rol almak isteyen gençlerin sürece dahil edilmesi amacıyla; eğitimlerle kapasitelerinin arttırılması ve bir gönüllü takımı oluşturmayı hedeflenmekteyiz. Gönüllü takımları ile gönüllüler, afet öncesi, esnası ve sonrasına yönelik aldıkları eğitimler sayesinde profesyonel ekiplerle koordineli ve etkin bir şekilde çalışarak toplumun afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirilmesine katkı sağlayacaktır” dedi.