Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteği ile Yozgat Valiliği koordinesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) bünyesinde açılacak olan Aile Destek Merkezi’ni (ADEM) açılış için gün sayıyor.

Açılışına sayılı günler kalan ADEM’i ziyaret eden Vali Mehmet Ali Özkan, incelemelerde bulundu.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Zafer Karaca’dan ADEM’in son durumu hakkında bilgi alan Vali Özkan, ADEM’in bayram sonrasında açılacağını ifade etti.

ADEM, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından desteklenen ihtiyaç sahibi kadınlara yönelik önemli bir hizmet merkezi olacak. Merkezde, mesleki ve kişisel gelişim kurslarına ek olarak aile içi iletişim, temel afet bilinci, sağlıklı beslenme ve çocuk haklarına dair eğitimler de verilecek.

3 ay sürecek olan kurslar, kadınlara hem meslek edinme imkânı sunacak hem de aile ekonomisine katkı sağlayacak.