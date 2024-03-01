Yeni bir uygulama olan "Genç Kart", gençlerin sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanmasını sağlayacak. Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bu uygulama, gençlerin kültür ve sanat dünyasına erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Genç Kart, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başlattığı bir kültür ve sanat projesi kapsamında hayata geçiriliyor. Bu kapsamda, Bakanlığa bağlı müzeler, ören yerleri, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Atatürk Kültür Merkezi'ndeki sanat etkinlikleri Genç Kart'ın kapsamında olacak.

Genç Kart, 18 yaşına giren gençlere bir yıl boyunca faydalanma imkanı sunacak. Başvuru süreci için detaylar henüz açıklanmasa da, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın üzerinden başvuruların yapılması bekleniyor. Başvuru tarihi yakın zamanda duyurulacak ve gençlerin başvuru sürecine ilişkin bilgilere erişmesi sağlanacak. Bu uygulama, gençlerin kültür ve sanatla buluşmasını teşvik ederek, onların sanatsal gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.