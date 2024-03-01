Milli Eğitim Bakanlığı, Resmi Gazete'de gece yarısı yayımlanan güncellenmiş yönetici görevlendirme yönetmeliği ile önemli değişikliklere imza attı. Detaylar haberimizde:

Milli Eğitim Bakanlığı, Resmi Gazete'de gece yarısı yayımlanan güncellenmiş yönetici görevlendirme yönetmeliği ile önemli değişikliklere imza attı. Bu değişikliklerle birlikte yönetici atama kriterleri belirlenirken, uzun süredir beklenen düzenlemeler hayata geçirildi.

Yapılan değişiklikler arasında öne çıkan noktalar şu şekilde:

İmam hatip ortaokullarına müdür atanma şartı olarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olma şartı getirildi.

Anaokullarına müdür atanma şartı olarak Okul Öncesi öğretmeni olma şartı belirlendi.

İlkokullarda müdür olma şartı olarak Sınıf Öğretmeni olma koşulu getirildi.

Bilsem ve Mesleki Teknik Liselerde öğretmenlik deneyimine sahip olanlara görevlendirme esas puanına 5 puan eklenmesi kararlaştırıldı.

Yöneticilikten ayrılan ve öğretmenliğe dönenler için ilk defa görevlendirme ya da yeniden görevlendirme başvurusu yapabilme hakkı tanındı.

Dört yıl içinde yöneticilikten ayrılanlara bir önceki kurumlarında öğretmen olarak atanma imkânı sağlandı. Eğer bir önceki kurumda norm bulunmuyorsa, önceki ilçesine öğretmen olarak atanmaları öngörüldü.

Dört yıl süreyle yöneticilik yaptıktan sonra ayrılanlar kendi ilçelerinde öğretmen olarak atanacak.

Bu güncellemeler, eğitim sisteminde daha etkin bir yönetici atama sürecini hedefleyerek, öğretmenlerin ve yöneticilerin kariyer gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.