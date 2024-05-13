Kardeşler arasındaki miras kavgalarına son veren yeni düzenleme ile uzun soluklu dava süreçleri son bulacak…

Miras konusundaki anlaşmazlıklar ve uzun süren dava süreçleri artık sona eriyor. Yeni getirilen düzenleme sayesinde, miras üzerindeki anlaşmazlıkların çözümü kolaylaşıyor ve uzun süren hukuki mücadelelere gerek kalmadan taraflar haklarını alabiliyor.

Özellikle kardeşler arasında sıkça yaşanan mal paylaşımı kavgaları artık son buluyor. Miras paylaşımlarında ebeveynlerine bakan çocuklar, ebeveynlerinin vefatının ardından mirasta hak sahibi olabiliyorlar.

Yeni düzenleme ile kardeşler arasında adil bir miras paylaşımı hedefleniyor. Ebeveynlerin ölümü halinde açılan dava sonucunda miras, kardeşler arasında eşit bir şekilde paylaştırılacak. Bu paylaşımın adil bir şekilde yapılması sağlanacak ve taşınmaz malın el değiştirmesi durumunda dahi mahkeme, kardeşlerin haklarını koruyarak gerekli adımları atabilecek.