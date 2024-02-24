Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı için sözleşmeli personel alımı başvuruları devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde 40 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru şartları ve detaylar Kariyerbankasi.net'te!

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, MGM tarafından yapılacak olan personel alımına başvurular devam ediyor. İlgili pozisyonlara atanmak isteyen adayların aşağıda belirtilen genel şartları karşılamaları gerekmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik görevini yapmış olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

Kamu haklarından mahrum olmamak.

Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen suçlardan mahkûm olmamak.

ÖZEL ŞARTLAR:

Başvuru yapacak adayların ilgili pozisyonlara özgü olarak aşağıdaki özel şartları sağlamaları gerekmektedir.

1-METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ:

Ek-1 Tablo-1'de belirtilen bölümlerden mezun olmak veya denklik belgesine sahip olmak.

Sağlık bakımından mühendis olarak çalışmaya engel durumu olmamak.

2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

2-MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ:

Ek-1 Tablo-2'de belirtilen bölümlerden mezun olmak veya denklik belgesine sahip olmak.

Sağlık bakımından mühendis olarak çalışmaya engel durumu olmamak.

2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

3-BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

1.Genel şartları taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-3 de yer alan pozisyonların karşısında yer alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında “Diğer

Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

3.Başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme

Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YDS / e-YDS İngilizce sınavından en az D seviyesinde puan almış olmak ve başvuru sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “YDS Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

4.Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.

5.2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

4-ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

1.Genel şartları taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-4 de yer alan pozisyonların karşısında yer alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında “Diğer

Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

3.Başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme

Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YDS / e-YDS İngilizce sınavından en az D seviyesinde puan almış olmak ve başvuru sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “YDS Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

4.Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.

5.2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

5-MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

1.Genel şartları taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-5 de yer alan pozisyonların karşısında yer alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında “Diğer

Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dökümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

3.Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.

4.2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

6-HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

1.Genel şartları taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-6 da yer alan pozisyonların karşısında yer alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında “Diğer

Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

3.Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.

4.2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

7-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

1.Genel şartları taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-7 de yer alan pozisyonların karşısında yer alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında “Diğer

Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

3.Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.

4.2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

8-GIDA MÜHENDİSLİĞİ

1.Genel şartları taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-8 de yer alan pozisyonların karşısında yer alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında “Diğer

Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

3.Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.

4.2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

9-TEKNİKER

1.Genel şartları taşıyan adayların, EK-2 Tablo-1 de yer alan pozisyonların karşısında yer alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında “Diğer

Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

3.Sağlık bakımından Tekniker olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.

4.2022 yılı KPSS Lisans P93 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

BAŞVURU TARİHLERİ, ŞEKLİ VE YERİ

MGM personel alımı başvuruları 21 Şubat-8 Mart 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.