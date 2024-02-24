Berat Kandili, müslümanlar için özel bir gecedir. Allah'ın rahmeti ve mağfiretiyle dolu bu mübarek gece, duaların kabul olduğu, günahlardan arınmanın ve temizlenmenin mümkün olduğu bir fırsat sunar. Bu özel gecede sevdiklerimizle paylaşabileceğimiz güzel mesajlar, duygularımızı ifade etmenin en anlamlı yoludur. İşte 2024 en güzel ve yeni Berat Kandili mesajları.

Berat Kandili mesajlarını sizler için derledik. 2024 yılı dini günler takvimine göre yılın üçüncü kandili Berat Kandili 24 Şubat 2024 tarihinde idrak edilecek. İslam alemi ve Müslümanlar için mübarek olan Berat Kandili'nde ailesine, dostlarına ve arkadaşlarına kandil mesajı atmak isteyenler için en güzel, farklı, yeni, anlamlı, uzun, kısa, resimli Berat Kandili mesajlarına haberimizde yer verdik. Beğendiğiniz kandil mesajlarını sosyal medya üzerinden ya da mesaj ile sevdiklerinize iletebilirsiniz.

Berat Kandili mesajları arasında seçim yaparken, sevgi, hoşgörü, barış ve kardeşlik temasını ön planda tutabilirsiniz. İşte, sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel Berat Kandili mesajları:

Berat Kandiliniz mübarek olsun. Rabbim dualarımızı kabul etsin, kalplerimizi birbirimize yaklaştırsın.

Bu mübarek gecede, geçmişte yapılan hatalarımızdan ders çıkararak, temiz bir sayfa açma ve sevgiyle dolu yeni bir başlangıç yapma vaktidir. Berat Kandiliniz kutlu olsun.

Yüce Allah, bu mübarek gecede tüm dualarınızı, dileklerinizi kabul etsin. Sevdiklerinizle birlikte huzur ve mutluluk dolu bir Berat Kandili geçirmeniz dileğiyle.

Gecenin karanlığında Allah'ın nuruyla aydınlanan bu özel gecede, kalplerimizi birleştirip, birlik ve beraberlik içinde yaşamak için dua ediyoruz. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Rahmetin bol, duaların kabul, günahların affolması dileğiyle, Berat Kandili'niz kutlu olsun. Bu geceyi sevdiklerinizle paylaşarak manevi anlamını daha da güçlendirebilirsiniz.

Bu mübarek gecede, kalplerimizin nur, evlerimizin huzur dolması dileğiyle. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Berat Kandili, günahlarımızın affedildiği, dualarımızın kabul edildiği müstesna bir gecedir. Rabbimizin rahmetiyle dolu bu geceyi en içten dileklerimle kutlarım.

Berat Kandili'nin getirdiği bereketi ve huzuru yüreğinizde hissetmeniz dileğiyle. Tüm dualarınızın kabul olmasını temenni ederim. Mübarek Berat Kandiliniz kutlu olsun.

Bu mübarek gecede, hatalarımızı affetmenin, sevgi ve hoşgörüyle dolmanın bir fırsatı olarak Berat Kandili'ni kutlarım. Dualarınızın kabul olmasını dilerim.

Berat Kandili, kalplerimizin aydınlandığı, dualarımızın kabul edildiği müstesna bir gecedir. Rabbimizin rahmetiyle dolu bu geceyi en içten dileklerimle kutlarım.

Berat Kandiliniz mübarek olsun! Dualarınızın kabul olması, günahlarınızın affedilmesi dileğiyle, herkese huzur dolu bir gece dilerim.

Bu mübarek gecede, geçmişinize bir çeki düzen verin, geleceğe umutla bakın. Berat Kandiliniz mübarek olsun, dualarınızın kabulüne vesile olsun.

Rahmetin, mağfiretin ve bereketin bol olduğu bir Berat Kandili geçirmeniz dileğiyle. Tüm sevdiklerinizle birlikte nice güzel kandillere...

Berat Kandiliniz mübarek olsun! Yüce Allah dualarınızı kabul etsin, gönüllerinize huzur versin, yüzünüzden tebessüm eksik olmasın.

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.

Bir damla umut serpilsin yüreğine, bin tatlı umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün duaların kabul, kandilin mübarek olsun.

Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.

Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

Bu mübarek gecede dualarınızın kabul olması, yüreklerinizin nur ile dolması dileğiyle Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Yüce Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun, dualarınızın geri çevrilmemesi dileğiyle.

Berat Kandiliniz mübarek olsun! Geçmişinizi affedin, geleceğe umutla bakın. Allah'ın rahmeti her daim üzerinizde olsun.

Bu mübarek gecede dualarınız kabul, yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Berat Kandiliniz mübarek olsun, dualarınızın geri çevrilmemesi dileğiyle.

Yüce Allah dualarınızı kabul etsin, gönülleriniz huzur bulsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun, tüm günahlarınız affolsun.

Rahmetiyle, mağfiretiyle her an yanınızda olan Allah, bu mübarek gecede dualarınızı kabul etsin. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Bu gece Cenabı Hakkın kendisine yönelip af dileyen müminleri bağışlayarak kurtuluş beratı verdiği bir gecedir. Hepimiz için hayırlı olsun. Berat Kandilimiz Mübarek Olsun.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmesine vesile olan bu mübarek kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Berat Kandilinizi kutlarım.

Taşı mücevher, toprağı insan eden Allah'ım! Zerreyi güneş, damlayı deniz eden Allah'ım! Herkesin sıkıntısını çözen, zorluklarını kolaylaştıran Allah'ım! Bizlere razı olacağın, sana layık ameller işlemeyi nasip eyle... Geceniz mübarek olsun.

Berat Kandiliniz mübarek olsun. Yüce Allah, dualarınızı kabul etsin ve hayırlara vesile kılsın.

Bu mübarek gecede, geçmişin hesaplaşmasını yaparak, temiz bir sayfa açmak dileğiyle Berat Kandili'niz kutlu olsun.

Rahmeti bol, mağfireti geniş olan Allah, bu mübarek gecede tüm dualarımızı kabul etsin. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Gecenin güzellikleriyle dolu Berat Kandili'nde, kalplerimizdeki kötülükleri silip, sevgi ve hoşgörüyle dolu bir geleceğe adım atalım.

Tüm İslam aleminin Berat Kandili mübarek olsun. Rabbim, dualarımızı kabul etsin, kalplerimizi aydınlatsın.

Berat Kandili, günahlarımızdan arındığımız, dualarımızın kabul olduğu özel bir gecedir. Rabbim, bizi affetsin ve hidayetinde sabit kılsın.

Bu mübarek gecede, sevgiyle dolu dualarımızı gökyüzüne yollayarak, her türlü güzellikleri üzerimize çekebiliriz. Berat Kandili'niz mübarek olsun.

Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketiyle dolu bir Berat Kandili geçirmeniz dileğiyle. Dualarınız kabul olsun.

Berat Kandili'nin güzellikleri, yuvamıza, kalbimize ve ülkemize bereket getirsin. Rabbim, tüm dualarımızı kabul etsin.

Berat Kandili, geçmişin hesaplaşması ve geleceğe umutla bakma fırsatı sunan bir gecedir. Rabbim, dualarımızı kabul etsin, bizi affetsin.

Bu özel gecede sevgi, hoşgörü ve dualarla dolu mesajlar, sevdiklerinize ulaştıracağınız en güzel armağan olacak.