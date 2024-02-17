Tokat'ın doğal güzellikleri arasında yer alan endemik dağ sümbülleri, erken bir dönemde çiçek açarak bölgeyi renklendirdi. Yozgat'ın komşusu Tokat'ta yetişen bu eşsiz bitkilerin erken çiçek açmasıyla birlikte, çevredeki doğaseverlerin ilgisi arttı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede, çayır ve kayalık yamaçlarda rastlanan endemik dağ sümbülleri görenleri hayrete düşürdü. Ancak, bu nadir bitkilerin koparılmasıyla ilgili ciddi uyarılar yapıldı.

Endemik dağ sümbüllerini koparmanın cezası oldukça yüksek. Genellikle 10 ila 40 santimetre arasında büyüyen bu eşsiz bitkilerin korunması için çaba sarf ediliyor. Koparılması halinde, ceza tutarı yaklaşık olarak 2 milyon liraya kadar çıkabiliyor.

Doğal yaşamın korunması ve biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliği adına, endemik bitkilere zarar vermemek büyük önem taşıyor. Bu nedenle, çiçek açan dağ sümbüllerine zarar vermekten kaçınılması ve doğanın kendi dengesinde bırakılması gerekiyor.

Tokat'ın doğal zenginliklerinden biri olan endemik dağ sümbülleri, bölge halkı ve yetkililer tarafından korunmaya devam edilecek. Bu eşsiz bitkilerin yok olmaması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için herkesin duyarlı olması bekleniyor.