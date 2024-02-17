Türkiye'nin deprem riskine karşı en güvenli bölgeleri arasında yer alan şehirler belirlendi. Kahramanmaraş Depremi'nin ardından deprem konusu gündemdeki yerini korurken, uzmanlar Türkiye'nin en sağlam şehirlerini değerlendirdi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Karadeniz kıyıları başta olmak üzere bir dizi şehri işaret ederek Yozgat'ın da güvenilir olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'nin deprem riskine karşı en güvenli bölgelerini açıkladı. Karadeniz kıyılarındaki şehirlerin, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop'un yanı sıra Kastamonu, Zonguldak ve Kırklareli'nin deprem olmayacak en güvenli bölgeler olduğunu belirtti. Bu bölgelerin, Türkiye'deki deprem riskine karşı en az etkilenen noktalar olduğunu vurgulayan Ercan, ayrıca Ankara çevresi, Yozgat, Sivas, Konya, Karaman, Nevşehir, Mersin, Antalya, Mardin, Diyarbakır ve hatta Siirt'i de güvenli şehirler arasında saydı.

Türkiye'de deprem riskine karşı önlem almak isteyenler için bu şehirlerin öne çıktığını ifade eden Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, vatandaşları bu güvenli bölgelere yerleşmeye teşvik etti.