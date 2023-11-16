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Törende, hekimliğe ilk adımlarını atan 60 Diş Hekimliği Fakültesi birinci sınıf öğrencisi, aileleri önünde beyaz önlüklerini giymenin heyecan ve gururunu yaşadı.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Çelebi, öğretim üyeleri, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Çelebi yaptı.

Beyaz önlüklerini giyerek hekimliğe ilk adımlarını atacak öğrencilerini kutlayan Prof. Dr. Çelebi konuşmasının devamında: “Bugünü beyaz önlük giyme töreni seçmemizin nedeni 21-26 Kasım haftasının ‘Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’ olmasıdır. Önümüzdeki hafta vize haftası olduğu için bir hafta öne çekmiş bulunduk. Beyaz önlük ilk defa Roma Senatosu seçimlerinde adayların saf ve temiz oluşunu simgelemek için kullanıldı. Siz de beyaz önlüğü giydiğiniz bugünden itibaren saflığın, sevginin, iyi niyetin, sabrın, çalışkanlığın ve temizliğin temsilcisi olan öğrenciler ve daha sonra da diş hekimleri olmalısınız” ifadelerini kullandı.

“HAYATLARINA YENİ BİR BEYAZ SAYFA AÇTILAR”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu konuşmasında bu anlamlı günün ortak paydasının gurur olduğuna dikkat çekerek beyaz önlüklerini giyerek hayatlarında yeni bir beyaz sayfa açan öğrencileri tebrik etti.

Prof. Dr. Hacıhasanoğlu konuşmasında öğrenci ailelerine seslenerek şunları söyledi; “Bu ülkenin yarınları olacak evlatlarınızı bizlere emanet ettiniz. Bu çocukları kendi çocuklarımızdan ayırmıyoruz. Onların nitelikli ve kaliteli bir eğitim öğretim görmesi topluma vatana hayırlı bireyler kazandırılması adına Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Bu anlamda içiniz rahat olsun. Bu mesleği insani boyutlarla icra ederek insanlığa sağlık noktasında önemli hizmetler verecek olan öğrencilerimi tekraren kutluyor başarılarının devamını diliyorum.”

Konuşmaların ardından 60 öğrenci beyaz önlüklerini giymenin mutluluğunu yaşadı.