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TÜİK tarafından 2023 yılına ait yaşam süresi istatistikleri açıklandı. Bu yılın genel yaşam süresi istatistikleri erkeklerde 75.3, kadınlarda 80.7 ve toplamda ise 78.0 olarak kaydedildi.

TÜİK tarafından paylaşılan bu önemli verilere göre, yaşam süresinin en uzun olduğu iller sıralaması yayınlandı. İşte Yozgat ve komşularının yaşam süreleri...

TÜİK tarafından paylaşılan bu önemli verilere göre, Türkiye genelinde yaşam süresinin en uzun olduğu iller sıralaması da belirlendi. Komşu iller arasında yaşam süresinin en uzun olduğu iller sıralaması yaptığımızda ise Yozgat 5. Sırada yer aldı.

İşte Yozgat ve komşu illerin yaşam süreleri:

ANKARA

Erkek: 76.7

Kadın: 81.9

Genel Ortalama: 79.4

KAYSERİ

Erkek: 75.3

Kadın: 80.6

Genel Ortalama: 78

KIRŞEHİR

Erkek: 75.3

Kadın: 81

Genel Ortalama: 78.2

ÇORUM

Erkek: 75.6

Kadın: 81.1

Genel Ortalama: 78.3

YOZGAT

Erkek: 75

Kadın: 80.7

Genel Ortalama: 77.8

SİVAS

Erkek: 74.8

Kadın: 80.9

Genel Ortalama: 77.8

AMASYA

Erkek: 75

Kadın: 80.6

Genel Ortalama: 77.8

TOKAT

Erkek: 75.1

Kadın: 80.2

Genel Ortalama: 77.6

NEVŞEHİR

Erkek: 74.9

Kadın: 80.2

Genel Ortalama: 77.6

KIRIKKALE

Erkek: 74.6

Kadın: 79.6

Genel Ortalama: 77.1