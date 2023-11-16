TÜİK tarafından 2023 yılına ait yaşam süresi istatistikleri açıklandı. Bu yılın genel yaşam süresi istatistikleri erkeklerde 75.3, kadınlarda 80.7 ve toplamda ise 78.0 olarak kaydedildi.

TÜİK tarafından paylaşılan bu önemli verilere göre, yaşam süresinin en uzun olduğu iller sıralaması yayınlandı. İşte Yozgat ve komşularının yaşam süreleri...

yozgat (10)

TÜİK tarafından paylaşılan bu önemli verilere göre, Türkiye genelinde yaşam süresinin en uzun olduğu iller sıralaması da belirlendi. Komşu iller arasında yaşam süresinin en uzun olduğu iller sıralaması yaptığımızda ise Yozgat 5. Sırada yer aldı.

İşte Yozgat ve komşu illerin yaşam süreleri:

ankara

ANKARA

Erkek: 76.7

Kadın: 81.9

Genel Ortalama: 79.4

kayseri

KAYSERİ

Erkek: 75.3

Kadın: 80.6

Genel Ortalama: 78

kırşehir1

KIRŞEHİR

19 bin metrekarelik alana GES kuruldu: Bin 500 hanenin elektriğini üretecek! 19 bin metrekarelik alana GES kuruldu: Bin 500 hanenin elektriğini üretecek!

Erkek: 75.3

Kadın: 81

Genel Ortalama: 78.2

çorum

ÇORUM

Erkek: 75.6

Kadın: 81.1

Genel Ortalama: 78.3

IMG_4555

YOZGAT

Erkek: 75

Kadın: 80.7

Genel Ortalama: 77.8

sivas

SİVAS

Erkek: 74.8

Kadın: 80.9

Genel Ortalama: 77.8

amasya

AMASYA

Erkek: 75

Kadın: 80.6

Genel Ortalama: 77.8

tokat

TOKAT

Erkek: 75.1

Kadın: 80.2

Genel Ortalama: 77.6

nevşehir

NEVŞEHİR

Erkek: 74.9

Kadın: 80.2

Genel Ortalama: 77.6

Kırıkkale

KIRIKKALE

Erkek: 74.6

Kadın: 79.6

Genel Ortalama: 77.1

Kaynak: Melike Aslı Arslan