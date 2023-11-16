TÜİK tarafından 2023 yılına ait yaşam süresi istatistikleri açıklandı. Bu yılın genel yaşam süresi istatistikleri erkeklerde 75.3, kadınlarda 80.7 ve toplamda ise 78.0 olarak kaydedildi.
TÜİK tarafından paylaşılan bu önemli verilere göre, yaşam süresinin en uzun olduğu iller sıralaması yayınlandı. İşte Yozgat ve komşularının yaşam süreleri...
TÜİK tarafından paylaşılan bu önemli verilere göre, Türkiye genelinde yaşam süresinin en uzun olduğu iller sıralaması da belirlendi. Komşu iller arasında yaşam süresinin en uzun olduğu iller sıralaması yaptığımızda ise Yozgat 5. Sırada yer aldı.
İşte Yozgat ve komşu illerin yaşam süreleri:
ANKARA
Erkek: 76.7
Kadın: 81.9
Genel Ortalama: 79.4
KAYSERİ
Erkek: 75.3
Kadın: 80.6
Genel Ortalama: 78
KIRŞEHİR
Erkek: 75.3
Kadın: 81
Genel Ortalama: 78.2
ÇORUM
Erkek: 75.6
Kadın: 81.1
Genel Ortalama: 78.3
YOZGAT
Erkek: 75
Kadın: 80.7
Genel Ortalama: 77.8
SİVAS
Erkek: 74.8
Kadın: 80.9
Genel Ortalama: 77.8
AMASYA
Erkek: 75
Kadın: 80.6
Genel Ortalama: 77.8
TOKAT
Erkek: 75.1
Kadın: 80.2
Genel Ortalama: 77.6
NEVŞEHİR
Erkek: 74.9
Kadın: 80.2
Genel Ortalama: 77.6
KIRIKKALE
Erkek: 74.6
Kadın: 79.6
Genel Ortalama: 77.1Kaynak: Melike Aslı Arslan