Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bozokspor, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koydu. Elazığ temsilcisi Aksaray Gençlikspor kontrollü oyunu tercih ederken kapalı savunma ile kırmızı siyahlı ekibimizi durdurmaya çalıştı. Savunma arkasına atılan toplarla pozisyon üretmeye çalışan konuk takım zaman zaman amacına ulaştı. Yozgat Belediyesi Bozokspor’da Reha Kurt bir penaltı atışından da yararlanamadı. Yozgat Belediyesi Bozokspor’a galibiyeti getiren golü Umut Koray Öz kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

4’üncü Dakikada Yozgat Belediyesi Bozokspor’un soldan geliştirdiği atakta Yahya Kemal Baki’nin cezaalanı içerisinde gönderdiği topu Reha Kurt, göğüsle Mustafa Değirmenci’yi buluşturdu. Mustafa Değirmenci’nin vuruşunu kaleci çıkardı. Dönen topu Reha Kurt tamamlamak istedi. Rakip takım savunması topu uzaklaştırdı.

11’inci Dakikada Caner Taşkıran sol kanattan ceza alanı içerisine orta yaptı. Mustafa Değirmenci’nin vole vurusu üstten auta çıktı.

14’üncü dakikada Ekrem Sütçü, ara pası ile Reha Kurt’u topla buluşturdu. Reha Kurt’un yerden vuruşu yandan auta çıktı.

18’inci dakikada Yahya Kemal Baki korner kullandı. Elazığ Aksaray Gençlikspor’dan Berkay Emre Sarısu topu elle kesti. Kazanılan penaltı atışını Reha Kurt kaleciye teslim etti.

25’inci dakikada Yahya Kemal Baki’nin yaklaşık 30 metreden sert şutu kalecide kaldı.

32’inci dakikada Yahya Kemal Baki korner kullandı. Mustafa Aşan’ın kafa vuruşunu kaleci güçlükle kontrol etti.

37’inci dakikada Bozokspor’un kazandığı en direkt atışı Yahya Kemal Baki kullandı.

Ceza alanı içerisine gönderdiği topu Ahmet Üner kafa ile içeriye çevirdi. Umut Koray Öz kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. 1-0

43’üncü dakikada hızlı gelişen Aksaray Gençlikspor atağında Burakhan Cevher sağ kanattan ceza alanı içerisine girdi. İçeriye kestiği topa Abdullah İçen dokundu. Top yandan auta çıktı.

52’inci dakikada gelişen Bozokspor atağında topla ceza sahasına giren Mustafa Aşan’ın vuruşu kalecide kaldı.

54’üncü dakikada gelişen Bozokspor atağında Umut Koray Öz’ün vuruşu üst direkten döndü.

70’inci dakikada Yahya Kemal Baki’nin kullandığı kornet atışında İsmail Çetin’e çarpan top auta çıktı.

76’ıncı dakikada gelişen Elazığ Gençlikspor atağırda topla buluşan Burakhan Cevher’in vuruşunu Ahmet Üner, çizgi üzerinden çıkardı.

90+2’nci dakikada Bozokspor’un geliştirdiği atakta Mustafa Aşan ara pası ile Barış Turan topla buluştu. Cezaalanı içerisinde sert şutunu kaleci kornere çeldi. Kazanılan korner atışında Yahya Kemal Baki kullandı. Ahmet Üner’in kafa vuruşu direkten döndü.

90+7 Yozgat Belediyesi Bozokspor’un geliştirdiği atakta İsmail Çetin aldığı topla ceza alanı içerisine girdi. Sert şutunu kaleci kornere çeldi.