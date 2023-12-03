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Vali Özkan, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığın arttırılması açısından anlamlı tarih olduğunu söyledi.

Vali Özkan ziyarette yaptığı açıklamada, “Devletimiz, sosyal devlet ilkesinin gereği olarak son yıllarda toplumsal yaşamda etkinlik alanlarını genişletmek ve daha iyi yaşam koşulları sağlamak amacıyla; engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirmeye yönelik çok önemli düzenleme ve uygulamaları hayata geçirmiştir. Engelli vatandaşlarımızın desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini görüyor, onların yaşama sevinçlerini yüksek tutarak hayata sarılmalarından büyük mutluluk duyuyoruz. Hiçbir engelin seçim olmadığını hatırlatıp, her sağlıklı insanın da bir engelli adayı olduğu gerçeğinin unutulmamasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir hayat diliyorum” ifadelerini kullandı.