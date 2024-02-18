Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele veren Yozgat Belediyesi Bozokspor, ligin 16. haftasında kendi evinde Kangal Termikspor’u konuk etti.

Bozokspor, Samet Yağçı’nın yönettiği müsabakayı 5-0 kazanarak rakibi Kangal Termikspor’u mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

11’inci dakikada gelişen Yozgat Belediyesi Bozokspor atağında Emin Altunay’ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Ekrem Sutçü’nün sert şutu Kangal Termikspor kalecisi Mehmet Alper Ekşi’de kaldı.

19’uncu dakikada gelişen Yozgat Belediyesi Bozokspor kontra atağında Ekrem Sütçü’nün ara pasında topla buluşan Yahya Kemal Baki, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndererek kırmızı siyahlı ekibi 1-0 öne geçirdi.

25’inci dakikada Yozgat Belediyesi Bozokspor kontra atağında Tolga Alaca’nın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Caner Taşkıran, bir kez daha meşin yuvarlağı Kangal Termikspor filelerine gönderdi: 2-0.

43’üncü dakikada Yozgat Belediyesi Bozokspor’un kazandığı korner atışını Ekrem Sütçü kullandı. Bu oyuncunun Kangal Termikspor ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Reha Kurt’un kafa şutu az fakla auta çıktı.

45’inci dakikada orta sahadan gelişen Yozgat Belediyesi Bozokspor atağında topla buluşan Mustafa Aşan’ın ceza sahasına gönderdiği topa buluşan Mustafa Değirmenci, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndererek ilk yarının sonucunu belirledi: 3-0.

46’ncı dakikada Yozgat Belediyesi Bozokspor atağında orta sahada topla buluşan Yahya Kemal Baki’nin sert şutu üstten az farkla auta çıktı.

59’uncu dakikada orta sahadan gelişen Yozgat Belediyesi Bozokspor atağında ceza sahasına atılan topla buluşan Ekrem Sütça, Mustafa Değirmenci’yi gördü. Topla buluşan Mustafa Değirmenci’nin şutunda meşin yuvarlak Kangal Termikspor kalecisi Emhmet Alper Ekşi’de kaldı. Kırmızı siyahlı ekip mutlak golden oldu.

70’inci dakikada Yozgat Belediyesi Bozokspor’un kazandığı serbest vuruşu Ekrem Sütçü kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Umut Koray Öz, kafayla Tolga Alaca’ya pasını aktırdı. Tolga Alaca’nın rövaşata ile kaleye gönderdiği top filelerle buluştu: 4-0.

83’üncü dakikada Yozgat Belediyesi Bozokspor kontra atağında aldığı topla ceza sahasına giren Reha Kurt, Ahmet Üner’e pasını çıkardı. Ahmet Üner’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha filelerle buluştu: 5-0.