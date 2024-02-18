Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Erciyesevler Bozantı Caddesi üzerinde Batuhan Ünlü (27) ile bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile şahıslardan biri, tüfekle Ünlü’yü karnından vurdu. Ünlü ağır yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Batuhan Ünlü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro dedektifleri tarafından yapılan geniş çaplı çalışmalar neticesinde olaya karışan A.G., Y.D., R.U. ve S.A. yakalandı. Gözaltına alınan 4 şahıs, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.