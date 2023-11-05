Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bölgesel Amatör Lig 1’inci grupta mücadele veren Yozgat Belediyesi Bozokspor, kendi evinde Hekimhan Belediyespor’u konuk etti.

Bozok Stadyumu Dış Sahada oynanan müsabakayı Bozokspor, Hekimhan Belediyespor’u 5-0 yenerek kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1’inci dakikada Yozgat Belediyesi Bozokspor’un kazandığı korner atışını Ekrem Sütçü kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topu iyi değerlendiren Mustafa takımını 1-0 öne geçiren golü attı: 1-0

16’ncı dakikada orta sahadan gelişen Yozgat Belediyesi Bozokspor atağında Mustafa’nın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Emin’in şutu yandan az farkla auta çıktı.

18’inci dakikada Yozgat Belediyesi Bozokspor’un kazandığı serbest vuruşu Yahya kullandı. Yahya’nın direk kaleye gönderdiği top bir kez daha filelerle buluştu: 2-0.

22’nci dakikada Yozgat Belediyesi Bozokspor’un kazandığı korner atışında Ekrem’in ceza sahasına gönderdiği topa dokunan Umut’un şutu bir kez daha filelerle buluştu: 3-0.

41’inci dakikada orta sahada Hekimhan Belediyesporlu oyuncuların hatasını iyi değerlendiren Raha kalecinin solundan topu ağlarla buluşturarak ilk yarının skorunu belirledi: 4-0

77’nci dakikada Yozgat Belediyesi Bozokspor’da Ekrem kornerden Hekimhan Belediyespor ceza sahasına gönderdiği topa dokunan Ahmet’in şutu filelerle buluştu: 5-0

85’inci dakikada sol kanattan gelişen Yozgat Belediyesi Bozokspor atağında Güney’in ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Reha’nın kafa şutu üsten az farkla uta çıktı.

Müsabakada başka gol olmayınca Yozgat Belediyesi Bozokspor üç puanı 5-0’lık skor ile aldı.