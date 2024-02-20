Bozok Üniversitesi kurumsal veri toplama, izleme, işleme, analiz raporlama süreçlerinin oluşturulması, yürütülmesi ve sürekliliğinin sağlanması konularında çeşitli çalışmaları planlamak ve uygulamak amacıyla İstatistik ve Çeviri Ofisi hizmete açıldı.

Ofis, kurumsal veri analizi süreçleri ve akademik çeviri hizmetleri konularında üniversiteye destek sunacak.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan İstatistik ve Çeviri Ofisi’nin açılışına Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, İstatistik ve Çeviri Ofisi sorumlusu Öğretim Görevlisi Muhammed Veyis Kılınçer ve veri bilimi konularında uzman öğretim elemanları katıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, üniversitemizde eksikliği hissedilen İstatistik ve Çeviri Ofisi’nin hizmete açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Prof. Dr. Yılmaz, ulusal ve uluslararası alanda kurumsal veri hizmetlerinin devamlılığı hem de akademik çeviri noktasında sunacağı destekle üniversitemize değer katan bir ofis olacağını sözlerine ekledi.