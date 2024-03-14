Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı akademik kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Eğitim Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü başkanlığında 12 Mart 2024 Salı günü Fakülte Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen akademik kurul toplantısına Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Gürsel Güler, Doç. Dr. Hacı Çoban, Eğitim Fakültesi öğretim elemanları katıldı.

Toplantının gündeminde, akademik faaliyetlerin değerlendirilmesi, Eğitim Fakültesi Akademik Kadro planlaması, toplumsal katkı bağlamında gerçekleştirilen seminerler, söyleşiler ve sosyal sorumluluk etkinlikleri, seçmeli derslerin (MBS/GKS) daha etkili hale getirilmesi, akreditasyona başvuracak bölümlerin planlanması ve BKYS kapsamındaki kalite faaliyetleri yer aldı.

28 Şubat 2024 tarihinde düzenlenen TÜBİTAK 2209 Bilgilendirme Etkinliği ve 22-25 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenen Mesleki Gelişim Seminerleri'ne verdikleri eğitimler ile katkı sunan akademik personellere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Toplantının sonunda Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü, öğretim elemanlarının talep ve istekleri dinleyerek; Dekanlık olarak dile getirilen sorunları ve istekleri üst yönetime ileteceklerini ifade etti.