Yozgat Bozok Üniversitesi UNİKOP Topluluğu (YOBÜ-UNİKOP) tarafından “TÜBİTAK 2209 Programları için Proje Yazım Stratejileri” konulu eğitim seminerine öğrencilerin yanı sıra öğretim elemanları katıldı.

Program Fen - Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğrencisi ve Yozgat Bozok Üniversitesi ÜNİKOP Öğrenci Topluluğu Başkanı Yiğitcan Soyer’in topluluğu tanıtıcı bilgiler paylaştığı açış konuşması ile başladı.

Devamında ÜNİKOP Koordinatörü ve topluluğun Akademik Danışmanı Doç. Dr. Güngör Karakaş’ın projelerin önemine dair bilgiler verdiği ve projelerde hipotez kavramını işlediği konuşmasıyla sürdü. Ardından YOBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öz ve faydalı bilgiler içeren ders niteliğinde seminer verdi.

Orijinal fikirler etrafında kurgulanan bir projenin usulüne uygun yazılmamasından dolayı desteklenmeye değer bulunmamasının bir kayıp olacağına değinen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje yazım tekniklerini bilmenin önemini, proje yazmada bilinmesi gereken temel prensipleri, proje hazırlığına nereden ve nasıl başlanacağını, TÜBİTAK destek programları ile ilgili bilgi edinilebilecek yerleri, projelere açılan yollardan nasıl ilerleneceğini ve proje kalite unsurlarından özgün değer, yöntem, yönetim ve yaygın etki ile ilgili konular hakkında bilinmesi gerekenleri ele alıp aydınlatıcı bir konuşma yaptı, katılımcıların sorularına da cevaplar verdi.

Faydalı ve proje konusunda öğrencileri cesaretlendirici bir etkinlik olduğu değerlendirilen toplantının sonunda katılımcılara ve öğretim üyelerine teşekkür edildi.