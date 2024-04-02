Yozgat Cumhuriyet Meydanının üzerinde bulunan ve yıllarda hükümet konağı olarak kullanılan tarihi bina bugün Yozgat Belediyesi hizmet binası olarak kullanılıyor.

Eski Başkan Celal Köse’yle ekibinin geçtiğimiz yıl başlattığı ve bitmek bilmeyen çevre düzenlemesinde yapılan çalışmalar vatandaşların tepkisine neden oluyor.

BELEDİYE ÖNÜNDE WC!

Eski Başkan Köse ve ekibi çocukların oyun oynayacakları alanın hemen yanı başına büyük bir tuvalet inşa etmesi büyük tepkilere neden oldu.

Çocuk parkının bulunduğu alana tuvalet yapılması sağlık açısında büyük tehdit oluşturduğunu düşünen vatandaşlar, aynı zamanda parkta vakit geçirecek olan ailelerin gözleri önünde tuvalet giriş-çıkış kapılarının bulunmasının da çirkin bir görüntüye neden olacağını düşünüyor.

VATANDAŞLAR YIKILMASINI İSTİYOR

Vatandaşlar sağlık ve hijyen bakımından da tehdit oluşturabilecek olan tuvaletin tarihi binanın önüne yakışmadığını düşünüyor.

Hükümet konağı olarak kullanılan tarihi binanın hemen ön kısmında yapım aşamasında olan tuvaletin çirkin görüntü oluşturduğunu düşünen vatandaşlar yeni Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’dan tuvaletin yıkılmasını talep ediyor.