Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, üniversite bünyesindeki öğrenci topluluklarının başkan ve akademik danışmanları ile toplantı düzenledi.

Üniversite Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Rektör Danışmanı Prof. Dr. İbrahim Doğan ve Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Kocakaya da hazır bulundu.

Topluluk faaliyetlerinin işleyişi hakkında bilgilendirme yapılan toplantıda öğrencilerin talep ve düşünceleri dinlendi.

Rektör Yaşar, öğrenci topluluk başkanları ve akademik danışmanlarından toplulukların faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Toplantıda konuşan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, üniversite öğrenci topluluklarının, öğrencilerin gelecek hayatlarına yönelik kazanım elde etmelerini sağladığını ve toplulukların sosyal hayata yönelik önemli bir görev ifa ettiğini söyledi.

Öğrenci topluluklarının bir üniversite için çok önemli olduğunu vurgulayan Yaşar, konuşmasının devamında; “Üniversitemiz bünyesindeki öğrenci toplulukları sosyal ve gelişim alanında üniversitemizin önemli bir paydaşı. Toplulukların düzenlediği etkinliklerin daha görünür olması, faaliyetlerin gerçekleşmesi sürecinde gerek öğrenciler gerekse danışmanlar arasındaki etkili iletişim ve iş birliğinin artarak devam etmesini istiyorum. Öğrenci topluluklarının yaptığı kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler üniversitemize değer katıyor. Bundan sonraki süreçte de öğrenci topluluklarının yeni projeler üretmesini bekliyorum. Topluluk akademik danışmanları, topluluk başkanları ve topluluk üyelerine yeni dönemde gerçekleştirecekleri çalışmalarda başarılar diliyorum. Üniversite yönetimi olarak toplulukların çalışmalarını yakından takip ederek desteklemeye devam edeceğimizin de bilinmesini istiyorum” dedi.