Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Bozok Üniversitesi öğrencilerine yönelik temel ilk yardım eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü personelince Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerine yönelik 2 günlük temel ilk yardım eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitmenler, acil ve afet durumlarında temel ilk yardım konusundaki bilgilerini öğrencilerle paylaştı.

Konu ile ilgili fakülte yetkililerince yapılan açıklamada, “Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Antrenörlük Bölümü öğrencilerine yönelik iki günlük temel ilk yardım eğitimi tamamlandı. Eğitmenler, acil ve afet durumlarında temel ilk yardım konusundaki bilgilerini öğrencilerle paylaştı” denildi.