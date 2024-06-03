Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Bolattaş Gürbüz tarafından yürütülen Erken Çocuklukta Duyu Eğitimi dersi kapsamında öğrenciler dönem boyunca yaptıkları materyalleri sergiledi.

Sergiye Dekan Prof. Dr. Nezahat Güçlü, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Sergi sonrası materyaller Yozgat Bebek ve Çocuk Kütüphanesi’ne hediye edildi.

Konu ile ilgili fakülte yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Bolattaş Gürbüz tarafından yürütülen Erken Çocuklukta Duyu Eğitimi dersi kapsamında okul öncesi eğitimi öğrencilerimiz ‘Duyular’ isimli sergi düzenleyerek dönem boyunca yaptıkları materyalleri sergilediler. 30 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenen sergiye fakültemiz öğretim üyeleri ve öğrenciler ziyaretlerini gerçekleştirdiler. Sergiyi gezerek öğrencilerin yaptığı materyalleri inceleyen Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü, öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi. Sergi sonrası materyaller Yozgat Bebek ve Çocuk Kütüphanesi’ne hediye edildi” denildi.