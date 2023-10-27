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Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Kurumsal Akreditasyon Programına (KAP) dahil edilen Bozok Üniversitesinde KAP süreci hazırlık çalışmaları için değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda Üniversite Akreditasyon ve Kalite Koordinatörü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu’nun başkanlığından yapılan toplantıya Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları, daire başkanları, kalite komisyon üyeleri, ilgili akademik ve idari personel katıldı.

Bozok Üniversitesi Akreditasyon ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu, Kurumsal Akreditasyon Programı ile kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçlerinin niteliğinin arttırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu, Kurumsal Akreditasyon Programı KAP sürecinin Üniversiteye hayırlı olmasını temenni etti. (Haber Merkezi)