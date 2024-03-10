Anayasa’ya göre Erdoğan’ın yeniden aday olamayacağını hatırlatan Bozdağ, yine Anayasa’yı hatırlatarak, “TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü defa cumhurbaşkanı adayı olması anayasal hakkıdır” dedi.

Eski Adalet Bakanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak” açıklamasına ilişkin sosyal medya hesabı X’ten paylaşım yaptı.

Bozdağ, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, seçimlerin yenilenmesi halinde yeniden cumhurbaşkanı adayı olabileceğini, bunun anayasal hakkı olduğunu söyledi.

Vakti gelince belki TBMM’nin seçimlerin yenilenmesi kararı alabileceğini aktaran Bozdağ, “Yarınlar ne getirir, bilinmez. Belki de vakti gelince TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir” diye yazdı.

Bozdağ’ın paylaşımı şöyle: “Bu seçim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi son seçimidir. Zira Anayasaya göre, ‘Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir.’ Ancak yine Anayasa’ya göre, ‘Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.’ (Anayasa, 116/3) Anayasa’nın bu hükmüne göre TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü defa cumhurbaşkanı adayı olması anayasal hakkıdır. Yarınlar ne getirir, bilinmez. Belki de vakti gelince TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir. Yarın ola, hayr ola. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler…”