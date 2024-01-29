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TBMM'ne sunulan torba kanun tasarısı kapsamında, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olan vatandaşlara af imkanı getirildi. Maddelerin yasalaşmasıyla birlikte, gecikme cezası ve gecikme zammı gibi borçlar ortadan kalktı. İşte ayrıntılar...

1 Ocak 2012 tarihinde GSS'ye yapılan değişiklikle birlikte, prim ödeme zorunluluğu getirildi. Bu değişiklikle birlikte, çalışanlar, çalışmayanlar ve kapsam dışında kalanlar olarak ayrıldı.

Torba Kanun tasarısıyla birlikte, özellikle sigortalı çalışanlar, kendi primlerini dışarıdan ödemeleri durumunda her ay sigorta borcuyla karşılaşıyordu. Aylık gelirin asgari ücretin üçte birini aşması, her ay GSS prim borcu oluşturuyordu.

GSS prim borçları zaman içinde biriken ve ödenmeyen vatandaşlara icra veya haciz talepleri başlatılıyordu. Ancak 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren GSS prim borcu bulunanlara af düzenlemesi getirilerek, ödenmemiş primlerdeki gecikme cezası ve zammı iptal edileceği açıklandı.

GSS prim borcu sorgulama işlemleri ise e-Devlet platformu üzerinden kolayca gerçekleştirilebilir. Vatandaşlar, TC kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak tescil ve borç sorgulama işlemlerini hemen gerçekleştirebilirler. Bu gelişmeler, milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor ve finansal rahatlama sağlayacak gibi görünüyor.