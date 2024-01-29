Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat namaz vakitleri 27 Ocak 2024 Cumartesi Yozgat namaz vakitleri 27 Ocak 2024 Cumartesi

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

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Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  06:19     07:45     12:59     15:38     18:02     19:23

Akdağmadeni    06:15     07:41     12:54     15:34     17:58     19:19

Aydıncık             06:17     07:44     12:57     15:35     18:00     19:21

Boğazlıyan         06:17     07:42     12:57     15:38     18:02     19:22

Çandır                 06:16     07:41     12:56     15:37     18:01     19:21

Çayıralan            06:15     07:41     12:55     15:36     18:00     19:20

Çekerek              06:17     07:43     12:56     15:35     17:59     19:20

Kadışehri            06:15     07:42     12:55     15:34     17:58     19:19

Saraykent           06:16     07:42     12:56     15:36     18:00     19:20

Sarıkaya              06:17     07:42     12:56     15:37     18:01     19:21

Şefaatli                06:19    07:45     12:59     15:39     18:03     19:24

Sorgun                06:18     07:44     12:57     15:37     18:01     19:22

Yenifakılı            06:18     07:43     12:58     15:39     18:03     19:23

Yerköy                06:20     07:46     13:00     15:40     18:04     19:25

Kaynak: Haber Merkezi