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Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne öğretim teknolojileri dersi materyal bağışı yapıldı.

Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Hatice Çilsalar Sağnak'ın yürütmüş olduğu Öğretim Teknolojileri Dersi kapsamında İlköğretim Matematik Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe Eğitimi, İngilizce Eğitimi ve Beden Eğitimi bölümü öğrencilerinin geliştirmiş oldukları materyaller bağışlandı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü etkinliğe katkı sunan öğretim üyesi ve öğrencilere teşekkürlerini iletti.