Sorgun Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar ile ilçedeki hayvan pazarı yenilenerek, modern bir görünüme kazandırılacak.

EKSİKLİKLER GİDERİLİYOR

Sorgun’da bulunan hayvan pazarında yenileme çalışmaları başlatıldı.

İlçedeki hayvan pazarında eksiklikler gideriliyor. İlçede vatandaşların ihtiyaç duyduğu gereksinimlerin hayata geçirilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Dini bayramlardan biri olan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların hayvan alışverişini sağlıklı ve huzurlu ortamda yapabilmeleri için hayvan pazarı alanı yenileniyor.

Hayvan pazarı projesi hem kurban satışı yapacak hem de kurbanlık hayvan alacak vatandaşların rahat bir ortam içerisinde hizmet almalarını sağlamak adına başlatıldı.

Hayvan nakliye ve indirme yerleri, hayvan bekleme alanlarının yer aldığı yeni proje hayata geçiriliyor.

“HİZMETİNE SUNACAĞIZ”

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, çalışmaları yerinde inceleyerek konuyla ilgili açıklama yaptı.

Başkan Ekinci açıklamasında, “Ekonomimizin mihenk taşı olan canlı hayvan pazarımızı yeniliyoruz. Satıcı ve alıcıların tüm ihtiyaçlarını düşünerek bölgemizin en modern canlı hayvan pazarını vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan