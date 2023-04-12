Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, dünyanın dört bir yanından gelerek Bozok Üniversitesinde eğitimlerini sürdüren uluslararası öğrenciler ve diğer birimlerde eğitim ve öğretime devam eden öğrenciler ile iftar yemeğinde buluştu.

Bozok Üniversitesi Merkez Yemekhanesinde düzenlenen iftar yemeğine, Rektör Yardımcıları Profesör Dr. Şenol Akın, Profesör Dr. Güngör Yılmaz, Genel Sekreter Profesör Dr. Uğur Kölemen, fakültede dekanları, Üniversite Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Volkan Demirel, öğretim elemanları ve öğrenciler katılım sağladı.

Rektör Ahmet Karadağ, Ramazan ayının manevi atmosferinde Bozok Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

“FIRSATLARDAN YARARLANIN”

Yozgat Bozok Üniversitesi'nde uluslararasılaşma düzeyinde bin 750 uluslararası öğrenciye ulaştığına vurgu yapan Rektör Karadağ, "Yozgat Bozok Üniversitesi sadece ulusal düzeyde değil uluslararası düzeyde de yaptığı faaliyetlerle kendisini görünür kılmaya başladı. Üniversitemiz ülkesine bölgesine değer katan bir ihtisas üniversitesi. Teknolojiyi sanayici ile buluşturan bir üniversite. Üniversitemizin sizlere sağladığı fırsatlardan mutlaka yararlanın. Bizler sizlerin eğitim süreçlerinin her aşamasını en iyi şekilde yönetmek için var gücümüz ile çalışıyoruz. Üniversite yönetimi olarak tek amacımız var o da sizleri geleceğe çok iyi bir şekilde hazırlamak. Bunun için seferber olduk. Bundan sonrada çalışmalarımız her aşamada devam edecek ”dedi.

Birlik beraberlik ve paylaşma ayı olan Ramazanda öğrenciler ile iftar sofrasında bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Karadağ, yemek sonrası öğrencilerin eğitim durumları, hedefleri ve kültürel zenginlikler hakkında sohbet edip ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Haber Merkezi