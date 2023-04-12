Bozok Üniversitesi Bilal Şahin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (TÖMER) eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik Türkçe şiir okuma yarışmasının final ve ödül programı düzenlendi.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen yarışmaya Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Profesör Dr. Şenol Akın, Profesör Dr. Güngör Yılmaz, Genel Sekreter Profesör Dr. Uğur Kölemen, TÖMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Volkan Demirel, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Program öncesi konuşan Bozok Üniversite Bilal Şahin TÖMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Volkan Demirel, Bozok Üniversitesi Bilal Şahin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin uluslararası öğrencilere Türkçe eğitimi vermek, Türkiye'yi doğrudan ve doğru tanımalarını sağlamak amacıyla faaliyetler yürüttüğünü söyledi.

“27 ÖĞRENCİ KATILDI”

Bilal Şahin TÖMER’in eğitsel ve bilimsel faaliyetlerinin yanında düzenlediği sosyal etkinliklerle de Bozok Üniversitesinin uluslararasılaşmavizyonuna önemli katkılar sunduğuna dikkat çeken Demirel konuşmasının devamında, “Merkez olarak ilk kez Türkçe şiir okuma yarışması düzenliyoruz. Yarışmamıza A2, B1, B2 ve C1 düzeylerinde Türkçe öğrenimine devam eden uluslararası öğrencilerimiz katıldı. Yarışmanın ilk aşamasında Fas, Fildişi, Sudan, Mali, Moritanya, Irak, Suriye, Nijer ve Kazakistan’dan olmak üzere 27 öğrenci katıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda 10 öğrencimiz finale kaldı. Öğrencilerin performansları ezber, telaffuz, vurgu tonlama, göz önünde bulundurularak yarışmanın finalistlerini belirleyeceğiz. Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz Türkçe şiir okuma yarışmasını geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz” dedi.

“10 ÖĞRENCİ FİNALE KATILDI”

Bozok Üniversitesi TÖMER’de eğitim gören uluslararası öğrenciler, değerlendirme jürisi karşısında Türkçe şiir okumada birbirleriyle yarıştı. Uluslararası öğrencilerin Türkçe’yi doğru, etkili ve dil kurallarına uygun olarak konuşmalarını özendirmek, öğrencilerin sanatsal, edebî ve Türk dilini düzgün kullanabilme yeteneğini geliştirmek, toplum karşısında kendilerini ifade edebilme becerisi ve özgüven kazandırmak ve öğrencilerin, dilin en güzel ve estetik ifade şekillerinden biri olan şiir sanatına ilgi duymalarını sağlamak amacıyla düzenlendi. Şiir yarışması finaline Mali, Fildişi Sahilleri, Fas ve Kazakistan’dan 10 öğrenci katıldı. Öğrenciler Türk şiirinin önemli isimlerinden Yahya Kemal, Cahit Sıtkı Tarancı, Yavuz Bülent Bakiler, Arif Nihat Asya, Nazım Hikmet, Orhan Veli gibi şairlerin şiirlerini seslendirdiler.

Türkçe şiir okuma yarışmasında birinci olan SihamBenzaouia’ya ödülünü Rektör Ahmet Karadağ, ikinci olan ToaDenny’e ödülünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, üçüncü olan öğrenci OuahbiBallahi’ye ödülünü ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz takdim etti. Haber Merkezi