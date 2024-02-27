Devlet Su İşleri Kayseri Bölge Müdürü Rahmi Şahin Çiçekdağı İçme Suyu Projesinde incelemelerde bulundu.

Bölge Müdürü Şahin, Çiçekdağı İçme suyu Projesinde Yozgat’ın Yerköy, Kırşehir’in Çiçekdağı ilçeleri ve Köseli Beldesi halkına yaşamsal olarak en kaliteli suyun verilmesi hususunda çalışmalar tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Şahin yaptığı açıklamada, “DSİ yaptığı yatırımlarla illerin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşları içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor” ifadelerini kullandı.