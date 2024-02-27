Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Sarıkaya’da yapımı devam eden yatırımları yerinde inceledi.

Genel Sekreter Yılmaz, Sarıkaya’da Yozgat İl Özel İdaresi tarafından yapı denetim hizmetleri yürütülen, 16 Derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 16 Derslikli Anadolu Lisesi inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Plan Proje ve Yatırım İnşaat Müdürü Ali Çalık'tan çalışmalar hakkında bilgi alan Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız önderliğinde bu hizmetlerin ilimize yapılmasında desteklerini esirgemeyen, Valimize, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.