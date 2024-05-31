Boğazlıyan ilçesine Cemil Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yapılacak olan ek bina için temeli atıldı.

Belediye Başkanı Gökhan Coşar yakından takip ettiği Cemil Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ait 16 derslikli yeni okul binasının yapımına başlandı.

Konu ile ilgili belediye yetkililerince yapılan açıklamada, “Boğazlıyan için önemli gördüğü her konuda girişimlerini sürdüren, çocuklarımızın ve gençlerimizin daha kaliteli eğitim hizmetleriyle buluşturulması için gayret gösteren Boğazlıyan Belediye Başkanımız Gökhan Coşar'ın önem ile üzerinde durduğu ve yakından takip ettiği Boğazlıyan Cemil Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ait 16 derslikli yeni okul binasının temeli atıldı” ifadelerine yer verildi.