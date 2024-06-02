Şenlikte, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunları canlandırıldı ve çocuklar keyifli bir gün geçirdi.

Kapalı spor salonunda gerçekleştirilen şenliğe ilçe merkezindeki ilkokuldan öğretmen ve öğrenciler ve veliler katıldı.

"Yağ Satarım, Bal Satarım", "Mendil Kapmaca", "Yakan Top", "Yumurta Taşıma", "Parkur Oyunu" ve "Sandalye Kapmaca" oyunları kategorilerinde kıyasıya mücadele eden çocuklar, hem eğlendiler hem de geleneksel oyunları öğrenmiş oldular.

Etkinliklerin sonunda öğrenciler ve öğretmenleri müzik eşliğinde yöresel oyunlar oynayarak doyasıya eğlendiler.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, geleneksel oyunların unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması için bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekerek, "Bu oyunlar bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Bu oyunları yaşatarak ve gelecek nesillere aktararak kültürümüzün korunmasına katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.