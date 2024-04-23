Boğazlıyan Kaymakamı Ali Serttaş başkanlığında Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen seçimi yapıldı.

Boğazlıyan Mevlana Park Toplantı Salonunda gerçekleşen encümen seçimine İl Genel Meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Yapılan encümen seçiminde köy muhtarları ve İl Genel Meclis üyeleri, encümen üyeliği adaylarından 2 İl Genel Meclis üyesi ve 2 muhtar için oy kullandılar.

Yapılan seçim sonucunda İl Genel Meclis üyeleri Mustafa Emin Baran ve Erkan Eroğlu ile muhtarlardan Yazıçepni köyü muhtarı Muhittin Şahin ve Yeşilhisar köyü muhtarı Emin Kılıç, Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üyeliğine seçildi.