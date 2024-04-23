Boğazlıyan Kaymakamı Ali Serttaş başkanlığında İlçe Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Koordinasyon toplantısına Belediye Başkanı Gökhan Coşar, İl Genel Meclis üyeleri, Belde Belediye Başkanları, kamu kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda köy ve mahallelerin sorunları ve yaşayan vatandaşların talepleri, toplantıya katılan muhtarlar tarafından ilgili kurumlara iletildi.

Kaymakam Serttaş, muhtarlar tarafından dile getirilen isteklerin takip edilmesi hususunda kurum amirlerine gerekli talimatları bildirmesi ile toplantı sona erdi.