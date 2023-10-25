Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Boğazlıyan ilçesinde kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi.
Turnuvaya Boğazlıyan İlçe Spor Müdürlüğü, Boğazlıyan Devlet Hastanesi, Cezaevi, Tapu Sicil Müdürlüğü, Meslek Yüksekokulu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Boğazlıyan Belediyesi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü katıldı.
Boğazlıyan Devlet Hastanesi ve Cezaevi arasında oynanan maçla başlayan turnuvaya Kaymakam Recep Aydın, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Gençlik Spor Müdürü Ömer Aynalı katılım sağladı.
Turnuvada emeği geçenlere teşekkür eden Kaymakam Aydın, katılan tüm kurumlara başarılar diledi. (Haber Merkezi)Kaynak: İleri Gazetesi