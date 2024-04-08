Boğazlıyan ilçesinde, parklar ve bahçeler bahara hazırlanıyor. Çocukların eğlenceli vakit geçirdiği oyun gruplarında yenileme ve bakım çalışması yapan belediye ekipleri, kamelya ve oturma alanlarında ise tadilat ile boyama işlemi gerçekleştirerek parkları bakımlı ve temiz bir görünüme kavuşturdu.

Boğazlıyan Belediyesinin ilçe genelinde bulunan parklarda başlattığı tamir ve bakım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İlçeye kazandırılan parkların yanı sıra mevcut parklarda da çalışmalarını sürdüren ekipler bu alanları yenilenmiş, temiz ve modern bir görünüme kavuşturuyor. Kamelyalar, oturma alanları ile oyun gruplarında tadilat, onarım ve boyama gibi işlemler yapan belediye ekipleri, spor aletlerinde ise yenileme çalışmaları yaptı. Amaçlarının Boğazlıyanlıların güvenli ve konforlu alanlarda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak olduğunu belirten ekipler, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

"PARKLARIN TAMAMI YENİLENECEK"

Belediye Başkanı Gökhan Coşar, parkların konforlu ve yenilenmiş halinin tüm Boğazlıyanlılara hayırlı olmasını temenni ederek şunları söyledi: “Parklarımızdaki eski ve yıpranmış oyun grupları ile oturma alanlarında yenileme, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Amacımız Boğazlıyanlı çocukların keyifli ve kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak. Çalışmalarımız tüm parklar yenilenene kadar devam edecek. Yine bu çalışmalara ek olarak dönem boyunca ahşap tamiratları ve oyun gruplarının bakım ve onarım çalışmalarını sürdüreceğiz. Şuanda ekiplerimiz Yukarı Mahalle - Toki Evlerinde bulunan parkta yenileme çalışması yaparak vatandaşların hizmetine sundu. Parklarımızı; yeni fonksiyonlar ekleyerek yenilemeye ve güzelleştirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.