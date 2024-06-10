Boğazlıyan Çakmak Şehit Zafer Mat İlk ve Ortaokulu tarafından “90'lar Vizyonda” açık hava sineması düzenlendi.

Eğitime Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakam Ali Serttaş, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, İlçe Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı, idari amirler ve vatandaş katıldı.

Düzenlenen açık hava sineması etkinliğine izleyiciler tarafından yoğun ilgi gösterildiği belirtildi.

Konu ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Boğazlıyan Kaymakamlığı Eğitime Destek Projesi kapsamında Çakmak Şehit Zafer Mat İlk ve Ortaokulunun hazırlamış olduğu 90'ar Vizyonda açık Hava Sineması yapıldı. Yoğun ilgi gören etkinliğe İlçemiz Kaymakamı Ali Serttaş, Belediye Başkanımız Gökhan Coşar, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Şimşek, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, İlçe Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı, idari amirler ve vatandaş katıldı. Açık hava sineması izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü” denildi.