Necip Taşkın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadınların özlük, mali ve sosyal haklarının genişletilerek yeni haklar verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Zira çalışan kadınların uzun ve yorucu mesai sonrası aşırı yorgunluk nedeniyle yıprandığı araştırmalarda ortaya çıkıyor. Özellikle küçük çocuğu olan; iş, çocuk ve ev üçgeninde sıkışıp kalan kadınların bu sıkıntıdan kurtarılması için yeni düzenlemeler yapılması gerekiyor” dedi.

“ÇOCUĞU OLAN VE ÇALIŞAN KADININ MESAİ SAATLERİ FARKLI OLMALIDIR”

Doğum yapan kadın memurun çocuğunu besleyebilmek için uykusuz kalması sağlık problemlerine neden olduğunu belirten Taşkın, “Hem anne hem çalışan kadın olarak fazla çalışmanın neden olabileceği sağlık problemlerini dikkate alarak mesai saatlerinin düzenlenmesini öneriyoruz. Kadın çalışanın küçük çocuğu 5 yaşına gelen kadar gece nöbetlerinden muaf tutulmalıdır. Aynı veya farklı kurumlarda çalışan eşlerin aile bütünlüğünün korunması amacıyla nöbetlerin çakışmayacak şekilde düzenlenmesi gerekir” diye konuştu.

“ANALIK İZNİNİN BİTİMİNDEN İTİBAREN ÜCRETLİ İZİN VERİLMELİDİR”

Özellikle analık izni konusunda hassas bir düzenleme yapılmalıdır diyen Taşkın şunları söyledi: “Çünkü analık izninde günümüzün ekonomik koşullarının dikkate alınması gerekiyor. Bebeğin ihtiyaçlarının aileye getireceği mali külfet düşünülerek doğum öncesi ve sonrası 8’er hafta olan izinlerinin; doğum öncesi izninin 12 haftaya, doğum sonrası iznin ise 24 haftaya çıkarılarak asgari ücret düzeyinde ücretli izin verilmelidir. Ekonomik ve sosyal gerekçeler nedeniyle aylıksız izne ayrılmak istemeyen doğum yapan bir kadın çalışanın, hukuki bir düzenleme ile kendisinin ve bebeğinin sağlık hakkının korunması ve bebeğin yaşamasını sağlamak amacıyla ücretli olarak re’sen izne ayrılmasının sağlanması hem anne hem bebek hem de aile için uygun olacaktır. Doğum sonrası iznin artırılarak ücretli izin verilmesiyle ailenin ve bebeğin ihtiyaçlarının eksiksiz karşılanması sağlanabilecektir. Doğum yapan memur re’sen izne ayrılırken, eşinin istemesi halinde izin süresince asgari ücret düzeyinde izin kullandırılması şeklinde hukuki bir düzenleme yapılabilir. Sayın yetkililerin, çalışan kadınların mağduriyetini gidermek amacıyla mevzuatta kalıcı ve pozitif ayrımcılığı hedefleyen düzenlemeler yapılması için önerilerimizi dikkate almalarını istiyoruz.”