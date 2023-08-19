Boğazlıyan’ın yeni Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Fatih Soydoğan, görevine başladı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2023 yılı İdari ve Adli Yargı Yaz Kararnamesi çerçevesinde Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Bismil Cumhuriyet Başsavcısı Soydoğan, yasalar çerçevesinde en iyi hizmeti sunmayı amaçladığını belirtti.

Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Soydoğan, görevine başladı.

Deneyimli, yetkin, bilgi ve birikimiyle adaletin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapması beklenilen Başsavcı Soydoğan’ın yasalar çerçevesinde adaletin sağlanması ve hukukun üstünlüğünü koruma görevini titizlikle yerine getirerek, yeni dönemde de Boğazlıyan’da yargının daha da etkin, adil ve şeffaf bir şekilde işlemesi hedefleniyor.

FATİH SOYDOĞAN KİMDİR?

Karaman doğumlu olan Başsavcı Soydoğan, Selçuk Üniversitesi mezunu. Denizli Sarayköy, Gümüşhane Kelkit Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı ve Diyarbakır Bismil Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Soydoğan, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2023 yılı İdari ve Adli Yargı Yaz Kararnamesi çerçevesinde Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Yasin Nazım Kayhan