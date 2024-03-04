Seçim çalışmaları kapsamında Boğazlıyan ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Milletvekili Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan ilk olarak Seçim Koordinasyon Merkezinde vatandaşlar ile bir araya geldi.

“ÖNEMLİ OLAN HİZMET”

Seçim Koordinasyon Merkezinde vatandaşlar ile sohbet eden Milletvekili Akgül şu ifadeleri kullandı; “Boğazlıyan hizmetleri görüyor, takdir ediyor, yola devam diyor. AK Parti Boğazlıyan Seçim İrtibat Büromuzu ziyaret ederek, hemşehrilerimizle bir araya geldik. Boğazlıyanlı hemşehrilerimiz mega projelerle ilçemizin çehresini değiştiren Belediye Başkanımız Gökhan Coşar ile yola devam ediyor.”

“DURMAK YOK YOLA DEVAM”

Tüm gayretin vatandaşların gönlüne dokunmak olduğunu belirten Şahan, “Boğazlıyan kararını vermiş. Boğazlıyan Seçim Koordinasyon Merkezi’mizde inanmış ve kararlı dava ruhuyla kenetlenmiş hemşehrilerimizle bir aradayız” dedi.

Boğazlıyan’ı hizmet belediyeciliğine tekrardan kavuşturmak istediklerini ifade eden Şahan, “Hepimiz, her yerde, canla başla yanınızdayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye yüzyılı vizyonuyla gerçek belediyecilik ile ilimiz, ilçelerimiz ve beldelerimiz geleceğe taşınacak. Halkımıza hak ettikleri değeri verecek, çok daha iyi hizmetler sunacak başkan adaylarımız ve teşkilatlarımızla, durmak yok, yola devam. Hizmet için çıktığımız bu kutlu yolda, güzel Boğazlıyan’ımıza yapacağımız projeler çok yakışacak. Bizim aşkımız memleketimiz” ifadelerini kullandı.

“İNANCIMIZ TAM”

Algül ve Şahan, Boğazlıyan ilçesinde gerçekleştirmiş olduğu ziyaretler kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ile bir araya geldi.

1 Nisan tarihinde zafer kutlayacaklarının altını çizen Şahan, “Boğazlıyan'da ilçemizin gelişmesine katkıda bulunan STK temsilcilerimizle bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulunduk. 31 Mart’ta yapılacak seçimlerden zaferle ayrılacağımızdan inancımız tam, 1 Nisan günü yine aynı şekilde Türkiye’mizin her yerinde ve burada da büyük bir mutluluk ve heyecanla zaferimizi kutluyor olacağız” şeklinde konuştu.