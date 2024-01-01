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Uzmanlar, bu zararlı yazılımların gerçek bir banka şubesi gibi göründüğünü ve kullanıcılardan gerekli izinleri aldıktan sonra hackerların cihaza erişerek bilgileri ele geçirip banka hesaplarını boşaltabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Uzmanlar, Android işletim sistemine sahip akıllı telefonların özellikle hedef alındığını belirtiyor. Bu zararlı yazılımlar aracılığıyla kullanıcıların parmak izi ve yüz tanıma sistemlerinin ele geçirilerek şifre ve diğer hassas verilerin çalındığı açıklanmıştır.

Chameleon Android banka virüsü, kendisini gerçek bir banka şubesi gibi takdim ediyor ve kullanıcılardan gerekli izinleri alarak, hackerlara kapı aralıyor. Daha sonra hackerlar, cihaza erişerek tüm bilgilere ulaşıp banka hesaplarını boşaltabiliyorlar.

Uzmanlar, bu zararlı yazılımın Android 13'teki güvenlik önlemlerini aşabildiğine dikkat çekiyor. Telefonun şifresi girildiğinde hackerların bütün bilgilere erişebileceğini ve bankacılık uygulamaları aracılığıyla hesaplarına para transferi yapabilecekleri ya da online alışveriş gerçekleştirebilecekleri uyarısında bulunuyor.

SİBER SALDIRILARA KARŞI KORUNMA ÖNERİLERİ

Uzmanlar, kullanıcıları Google Play Store, Amazon App Store gibi güvenilir uygulama platformları kullanmaya çağırıyor. Bu platformların güvenlik riski oluşturmadığı vurgulanıyor.

Android'in güncel versiyonunun kullanılması tavsiye ediliyor. Google'ın düzenli güncellemelerle Android'i tehditlere karşı koruduğu belirtiliyor.

Kullanıcılara, güvenlik önlemleri arttırmak için antivirüs yazılımları kullanmaları öneriliyor.

Android kullanıcıları, bu önlemleri alarak mobil cihazlarını siber tehditlere karşı koruma altına alabilirler. Bilinçli kullanım, güvenli bir dijital deneyim sağlamak adına önemlidir.