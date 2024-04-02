Ayı, domuz, geyik ve kurt gibi birçok yaban hayvanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapana takıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlar, her gün farklı görüntüleri kaydetmeye devam ediyor. Domuz sürüsü, su samuru, geyik, bozayı, kurt ve ceylanlar fotokapana yansıdı. DKMP, o anlar için sosyal medya hesabında, “Biz bu görüntülere zenginlik diyoruz. Eşsiz yurdumuzun yaban hayatı zenginlikleri” ifadesini kullandı.