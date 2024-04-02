Ramazan Bayramı için sayılı günler kala vatandaşlara Bakanlıktan ciddi uyarı geldi. Dikkatler açıklamaya çevrildi.

Ramazan ayı süresince yoğun şekilde denetimlerini sürdüren Ticaret Bakanlığı, bayramla ilgili uyarılarını vatandaş için yaptı ve ‘hemen harekete geçin’ dedi.

Ticaret Bakanlığı, Ramazan Bayramı boyunca denetimlerine devam edeceklerini ifade etti. Ramazan ayında da sıkı denetimlerini gerçekleştiren Bakanlık, konuyla ilgili vatandaşlara da uyarılarda bulundu.

Bayram alışverişi sırasında yüksek fiyat artışı ile karşı karşıya kalan vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini hatırlatan Bakanlık, çağrı merkezi ve web sitesi üzerinden kendilerine bildirmelerini söyledi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı ile ilgili hazırlıklarını tamamladı.

AVM, perakende işletmeler ve marketleri yakın takibe alan Bakanlık, öte yandan vatandaşların fahiş fiyatları bildirmeleri gereken kanallar hakkında duyurusunu yaptı.

Bayram alışverişine çıkan vatandaşların bilmeleri gerekenleri paylaşan Ticaret Bakanlığı, vatandaşların mağdur olmamaları için şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla Ramazan ayı boyunca sürdürdüğümüz yoğun denetim faaliyetlerini Ramazan ayının son günlerinde ve Ramazan Bayramı süresince artırarak etkin bir şekilde sürdüreceğiz. Bu kapsamda, özellikle alışveriş merkezleri, gıda ve bayramlık ürün satan perakende işletmeler ve tüm marketler yakın takibimiz altında olmaya devam edecektir.

“Bu çerçevede, vatandaşlarımıza şahit oldukları fahiş fiyat artışlarını Bakanlığımızın çağrı merkezine ve Bakanlığımızın web sayfasına bildirebileceklerini bir kez daha belirtmek isteriz.”

Bakanlıktan yapılan duyurunun devamında, satıcıların mevzuata uyum sağlama ve vatandaşları mağdur etmeme noktasında hassasiyet gösterme gerekliliklerinin bulunduğunu ve fahiş fiyat politikası izleyen satıcılarla ilgili yaptırım geleceğine dair bilgi de paylaşıldı.

Açıklamanın devamında ise “Aksi halde, vatandaşlarımızı mağdur eden her türlü girişime karşı, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da, Bakanlığımızca gerekli yaptırımların uygulanacağı ifade etmek isteriz.” ifadelerine yer verildi.